Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Eylül 2024 10:05
Ortopedi D dilimi sağlık raporu

iyi çalışmalar meslektaşlarım.Ortopediden 9D2B raporu aldım.sağlık daireden tek seferde onaylanan varmı acaba.Yoksa birkaç kez rapor alıyormuyuz.Hepinize kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum


Drb22
Aday Memur
09 Eylül 2024 11:14

Ben ve daha sonra tanıştığım kim varsa ortopedi den d alan en az 2. Defa sevk edilmiş. Sağlık daire ortopedi görünce otomatikmen 2. Sevk istiyor saçma şekilde

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