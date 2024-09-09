Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Eylül 2024 11:49
7 yıl önce kullanılmış concerta sonrası subaylık

Merhaba dostlar,

Ben 5 yıl önce, 18 yaşındayken Concerta kullandım. E-Devlet'te bu bilgi görünüyor. 2020 yılında, yaklaşık 5 ay boyunca Concerta kullandım ve E-Nabız'da reçeteler kısmında 2020 yılında 5 defa reçete yazıldığı bilgisi yer alıyor. Şu anda yurt dışında mühendislik alanında lisans eğitimi alıyorum ve 22 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıl sonra(üniversite eğitimimi bitirdiğim zaman) askere gidip subay olmak istiyorum. Yani başvurduğum zaman Concerta kullanmamın üzerinden 7-8 yıl geçmiş olacak. Kırmızı reçeteyle yazılan bu ilaç geçmişine rağmen subay olma şansım devam edebilir mi? Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Teşekkürler.

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