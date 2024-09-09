Askeri personelin açıktan atamayla diyanet işlerine atanması doğru mu

Selamün aleyküm, usule uygun istifa etmiş askeri personelin dmk 92 maddeye göre tekrardan dilekçe ve başvuru yoluyla açıktan atanma hakkı var. Genelde Üniversiteler ve Belediyelere atanıyorlar ama birkaç kişiden duyduğum diyanet işleri başkanlığına da açıktan sınavsız atanma hakkımız varmış. Bu doğrumudur gören duyan birileri var mıdır lütfen yardımcı olabilir misiniz selametle

Selamün aleyküm, usule uygun istifa etmiş askeri personelin dmk 92 maddeye göre tekrardan dilekçe ve başvuru yoluyla açıktan atanma hakkı var. Genelde Üniversiteler ve Belediyelere atanıyorlar ama birkaç kişiden duyduğum diyanet işleri başkanlığına da açıktan sınavsız atanma hakkımız varmış. Bu doğrumudur gören duyan birileri var mıdır lütfen yardımcı olabilir misiniz selametle