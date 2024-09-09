Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2024 12:40
Askeri personelin açıktan atamayla diyanet işlerine atanması doğru mu
Selamün aleyküm, usule uygun istifa etmiş askeri personelin dmk 92 maddeye göre tekrardan dilekçe ve başvuru yoluyla açıktan atanma hakkı var. Genelde Üniversiteler ve Belediyelere atanıyorlar ama birkaç kişiden duyduğum diyanet işleri başkanlığına da açıktan sınavsız atanma hakkımız varmış. Bu doğrumudur gören duyan birileri var mıdır lütfen yardımcı olabilir misiniz selametle

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