KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Eylül 2024 12:46
KPSS 2024 önlisans özeti

Emeğiniz emanetimiz sloganıyla sınavlar düzenleyen Ösym 'nin az,orta,çok çalışanı ayrı ayrı mağdur ettiği bir sınavdı. Standartı olmayan dengesiz konu dağılımıyla bir çorba yapılmıştı. 900 bin kişinin girdiği 2022 kpss önlisansta 81 küsürat puan alan kişinin 880 bin kişiyi eleyip 20 bininci olduğu bir sınav realitesinde Ösym tarihinde önlisans düzeyine ilk kez +8 soru tamamen yapılamasın diye sorulmuş sorulardı. Maliyenin 3 yıl kamuya minimum memur alınacağı açıklaması Ösym'yi bu denli bir saçma sapan sınav hazırlamaya yönlendirttiğini ve Ösym'nin de alımlar zaten minimum düzeyde yapılacak mantığıyla ilk 10 bin'in sıralamasını belirlemek için böyle fantezisel bir sınav yaptığı kanaatindeyim, çünkü sınava giren 1.2 milyonun 1.1 milyonu zaten atıl öğrenci, bu çok açık. Ayrıca lisans sınavının saçma sapan olması da Ösym'nin misyonu haricindeki güncel olaylardan kendine pay çıkarması, oysa Ösym 'nin tek bir misyonu var: Çalışanla çalışmayanı ayırt edecek kalitede sorular sormak ama müfredattaki konularla...Kültür ve güncel kategorisinde Mesir macunu, 1957 nobel ödülü alan şahıs veya Japon anime yönetmeniyle değil ! Müfredat çerçevesinde emeğin esas alınıp ona göre kaliteli soru hazırlamak sadece, tek misyonunuz bu. Onu da beceremediniz ... Sınav puanlamasına gelince atama potasında her yıl 83-85 aralığında olan yığılmaların bu yıl en az 2 puan düşeceği yığılmaların 81-83 bandına kayacağı çok bariz, 2022 sınavında 85 puan alan şahıs aynı netlerle 2024 sonucu en az 1.75 puan sapmayla 86.75 civarı puan alacaktır, o da en az... ısrarla aksini söyleyenlere itibar etmeyiniz.

Çok Yazılan Konular

KPSS Önlisans 2024 Bilgisayar Programcılığı(3249)2024 KPSS Önlisans 3292 Mekatronikİş makinesi Operatörü DHMİNe tavsiye edersiniz?Radyoloji teknikerleri burayaMemur olurken hagb'ı olup kazanan varmı

Sözlük

ayakkabısının topuklarına basan adam 1 Bugün olanlar 2 yeniden sınava hazırlanmak 1 çeyrek altın 1 Sözlükte siyaset yapmanın hoş olmaması 1 diyet yapana kurulacak cümle 4 mide yanması 2 nuh'un gemisi 2 güne bir şiir bırak 4 parası ile istediğini yapabileceğini sanan insana tipi 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi5G'ye hazırlık 2025'e kalıyorDoğu Karadeniz'den 11 ülkeye bal ihraç edildiMilli Eğitim Bakanlığı kura işlemlerini başlatmayan okulları uyardıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?