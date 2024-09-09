KPSS 2024 önlisans özeti

Emeğiniz emanetimiz sloganıyla sınavlar düzenleyen Ösym 'nin az,orta,çok çalışanı ayrı ayrı mağdur ettiği bir sınavdı. Standartı olmayan dengesiz konu dağılımıyla bir çorba yapılmıştı. 900 bin kişinin girdiği 2022 kpss önlisansta 81 küsürat puan alan kişinin 880 bin kişiyi eleyip 20 bininci olduğu bir sınav realitesinde Ösym tarihinde önlisans düzeyine ilk kez +8 soru tamamen yapılamasın diye sorulmuş sorulardı. Maliyenin 3 yıl kamuya minimum memur alınacağı açıklaması Ösym'yi bu denli bir saçma sapan sınav hazırlamaya yönlendirttiğini ve Ösym'nin de alımlar zaten minimum düzeyde yapılacak mantığıyla ilk 10 bin'in sıralamasını belirlemek için böyle fantezisel bir sınav yaptığı kanaatindeyim, çünkü sınava giren 1.2 milyonun 1.1 milyonu zaten atıl öğrenci, bu çok açık. Ayrıca lisans sınavının saçma sapan olması da Ösym'nin misyonu haricindeki güncel olaylardan kendine pay çıkarması, oysa Ösym 'nin tek bir misyonu var: Çalışanla çalışmayanı ayırt edecek kalitede sorular sormak ama müfredattaki konularla...Kültür ve güncel kategorisinde Mesir macunu, 1957 nobel ödülü alan şahıs veya Japon anime yönetmeniyle değil ! Müfredat çerçevesinde emeğin esas alınıp ona göre kaliteli soru hazırlamak sadece, tek misyonunuz bu. Onu da beceremediniz ... Sınav puanlamasına gelince atama potasında her yıl 83-85 aralığında olan yığılmaların bu yıl en az 2 puan düşeceği yığılmaların 81-83 bandına kayacağı çok bariz, 2022 sınavında 85 puan alan şahıs aynı netlerle 2024 sonucu en az 1.75 puan sapmayla 86.75 civarı puan alacaktır, o da en az... ısrarla aksini söyleyenlere itibar etmeyiniz.