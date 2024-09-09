Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Eylül 2024 13:21
2024 Puanı ile TCDD Hareket Memuru devam eder mi?
Merhabalar 2020-2022 puanıyla olduğu gibi 2024 puanıyla da Hareket Memuru alımı TCDD devam eder mi ?

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