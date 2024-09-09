Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Eylül 2024 14:01
TPAO BOTAŞ EÜAŞ Yeni statü

Arkadaşlar yeni statüde neler olacağı belli mi ? İşçi ve memuru bekleyen sonuçlar neler? Örnek gösterilecek kurum varmı bu şekilde yeni statüye geçen kurumlardan


kurumumuseviyorum
Aday Memur
09 Eylül 2024 14:52
MKE gibi olacak kardeş. işçiler devam eder tabi daha önceki gibi saat 2 de çıkıp gidip, yan gelip yatmak yok. özel sektör gibi olacak. teklif edilipte kabul eden memur da iş kanununa bağlı beyaz yakalı işçi olacak. kabul etmeyen memur havuza başka kuruma 657 4A dan devam.
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