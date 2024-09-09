TPAO BOTAŞ EÜAŞ Yeni statü

MKE gibi olacak kardeş. işçiler devam eder tabi daha önceki gibi saat 2 de çıkıp gidip, yan gelip yatmak yok. özel sektör gibi olacak. teklif edilipte kabul eden memur da iş kanununa bağlı beyaz yakalı işçi olacak. kabul etmeyen memur havuza başka kuruma 657 4A dan devam.

MKE gibi olacak kardeş. işçiler devam eder tabi daha önceki gibi saat 2 de çıkıp gidip, yan gelip yatmak yok. özel sektör gibi olacak. teklif edilipte kabul eden memur da iş kanununa bağlı beyaz yakalı işçi olacak. kabul etmeyen memur havuza başka kuruma 657 4A dan devam.