KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Eylül 2024 14:09
Her yerde torpil görmekten sıkıldım

Lafta mülakat kaldırılacak denilmişti. Hakkımızı aramalıyız arkadaşlar bu kervan böyle gitmemeli


furkan yedek
Şef
09 Eylül 2024 14:37
belediyeler parti gençlik kolları istihdam yeri oldu. şirket üzerinden alım yapıyorlar ve siyasi imtiyazlı adamlarla dolduruyorlar.
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