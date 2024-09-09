KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Eylül 2024 14:15
Yeni eğitim öğretim yılında memur öğretmenler göreve hazır

2012 YILINDA kaldırılan hakkımızı istiyoruz.

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