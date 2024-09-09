KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Eylül 2024 14:40
86-87 puan ile düz memurluk (hukukçular)

Arkadaşlar merhaba 86-87 puan ile düz memurluklardan sgk icra memuru, raportörlük vb gelme ihtimali nedir sizce?

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