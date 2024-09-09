Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2024 15:47
4b sözleşmeli bürodan 4b uzman yardımcılığına geçiş

4b sözleşmeli büro personeli 4b uzman yardımcılığına geçerken 1 yıl bekleme yasağına takılır mı?

Teşekkürler

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Sözlük

geceye nahif bir beddua bırak 6 çekim yasası 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 9 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 briz 1 serpili 1 İyi geceler sözlük 2 her yeri karıştıran misafir çocuğu 2 Kış mevsimine uygun evde yetiştirilebilecek saksi çicekleri 2 bir ölünün anı defteri. 2

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