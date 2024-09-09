Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Eylül 2024 16:12
Aile bakanlığı 8000 personel

Yedekten soruşturmasi tamamlanan var mi?

bu alimla merkeze yerleşi̇p i̇ş başi yapan arkadaş var mi ?

şartlar ve maaş durumu nedi̇r acaba şöför kadrosu i̇çi̇n

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