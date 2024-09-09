Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Eylül 2024 17:16
Eğitimde Tasarruf Tedbirleri (!)

Eğitimde Tasarruf Tedbirleri öğretmenlerin, öğrencilerin mağdur olmasına neden oluyor. Belki gelecekte yapılacak planlamalara bakılınca uzun vadede israfa da yol açmakta.

Yönetmeliğe aykırı genelge olamaz. Buna rağmen sınıf mevcutları yönetmelikte belirtilen maddelere (maddelerde durumlar açık olarak belirtilirken kapsamı dışına çıkarılarak) aykırı olarak artırılıyor. Bu öğrencilerin sınıf ortamını olumsuz hale getiriyor, aynı zamanda öğrencilerin okula girerken seçimlerinde etkili olan hususları hiçe indiriyor. Öğretmenlerin norm fazlası hale gelmesine sebebiyet veriyor.

Bireysel başvurular da yapılabilir fakat ilk elden sendikalar tez zamanda konu hakkında tedbirler alınması için çalışmalara başlamalı.


freef
Daire Başkanı
09 Eylül 2024 17:52

Yazıyı ciddi bir şekilde okudum, son cümleye kadar bulunmaz harika görüşler olarak kabullendim. Sendikalar... sonrasını okuyamadım bile. Acaba ne anlatılıyor olabilir ki...

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