Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Eylül 2024 17:26
Gebelikte 32. hafta sonrası izin durumu lütfen yardım

Şuan 35 haftalık hamileyim 32 haftamda çalışabilir raporu aldım ve 2 hafta yıllık izin kullandım. Şimdide Aile hekiminden 10 gün rapor aldım.Ancak personel sicil beni arayıp aldığım rapor ve izinlerim doğum sonrası izinden düşeceğini söyledi. Bu nasıl olabilir 37. haftaya kadar idare etmeyi düşünüyordum. Bilenler yardımcı olsun lütfen

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