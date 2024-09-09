adli tıp şoför şartları

Merhabalar, adli tıp kurumuna şoför olarak atandım ancak bazı sorularım var sözleşme kaç yıl ve bu sözleşme boyunca yine kpss den başka kuruma başvuru yapabilir miyim ?

Net maaş nedir ?

Nöbet vardiya gibi şeyler var mıdır ?

Cevaplarsanız sevinirim