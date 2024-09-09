KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Eylül 2024 18:41
TÜBİTAK uzman yardımcılığı vs memurluk

Arkadaşlar merhaba, iibf mezunuyum +90 puan yds, ~90 puan KPSS2024 p3 puanım var. TÜBİTAK Marmara araştırma merkezi Gebze'de çalışmak üzere personel alımına çıkmış (uzman yardımcılığı olarak geçiyor). Sizce buraya başvurmak mı daha mantıklı yoksa merkezi atamayı beklemek mi? TÜBİTAK uzman yardımcılığı özlük hakları, çalışma koşulları, maaş vs bilgisi olan var mı?


Meta55
Şube Müdürü
09 Eylül 2024 19:30
Sene de 16 maaş.Onu biliyorum sadece
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