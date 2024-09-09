KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Eylül 2024 18:48
Tasarruf tedbirleri yeni gelmedi

Aşağıdaki haber 30 Haziran 2021 tarihinden. 2020 sınavına girmiş biri olarak yaşadım bunu. Ama ne olduysa 2023 seçim öncesinde 4001 dahil bir sürü kadro açıldı her yere. Bazı meslek grupları hariç 2022 puanıyla yapılan atamda çoğu yer beklenenden düşük kapattı özellikle iibf.

Kamuya daha az personel alınacak

Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, kamuya; emeklilik, istifa, ölüm halindeki azalma kadar yeni personel alınacak.

https://www.memurlar.net/haber/978498/kamuya-daha-az-personel-alinacak.html


pdsude
Aday Memur
09 Eylül 2024 18:56

Bu kez gerçekten kasa boş..


Nuraynen
Memur
09 Eylül 2024 19:44

Hocam kasayı siz sayıyorsunuz herhalde...Burası Türkiye mehmet şimşek gelene dek ekonomi nicetı gelince perfect olsun dediler akıllarınca. Mehmet şimşeğin bu ne ilk gelişiydi ne de ilk gidişi olur bir bakmışsın haftaya gitmiş gider gitmez de açılmış musluklar. Burası sanmıyorum bomboş oturan insanların günaşırı baktığı yer olsun burada insanlar oturup kalkıp umutlarını dile getiriyorlar eğer gerçekten atamayı yapacak en yetkili organ değilseniz kasanın başında değilseniz yapacağınız 2 3 negatif yorum kimseyi durup duruken üzmeye değmez.

pdsude, 1 saat önce

Bu kez gerçekten kasa boş..


üyeadibulamadim
Aday Memur
09 Eylül 2024 19:48

kasa ne zaman dolu olmuş ki :d

pdsude, 1 saat önce

Bu kez gerçekten kasa boş..


mrengineer98
Aday Memur
09 Eylül 2024 20:10

Bence bu durum merkezi atamadan atanan +90 puanı etkilemez o kesin zaten herzaman az atanmıştır örnek vermek gerekirse zaten 2 yılda atanan mühendis sayısı 300 civarı tüm ülkede bunu sahada azaltmazlar azalacak olanlar on binlerce atama alan açıktan atamalar

pdsude, 1 saat önce

Bu kez gerçekten kasa boş..

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