Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Eylül 2024 19:47
Yıllık izin sorusu

Merhaba. 2020 haziran atamasıyım. Geçmişimde 5 aylık ücretli öğretmen ve yine 5 aylık özel sektörde iş geçmişim var. Bu süreleri hesaplarsak benim aylıksız yıllık izne çıkma hakkım var mıdır şu an? Bilgisi olan beni aydınlatırsa çok memnun olurum. Teşekkürler.

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