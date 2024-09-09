Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Eylül 2024 19:59
Ögretmen istediği zaman ücretsiz izin kullanabilir mi

20 yıllık bir öğretmen istediği zaman ücretsiz izin hakkını kullanabilir mi?

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