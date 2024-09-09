Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2024 20:16
İstifa sonrası başka kurumda tekrar aday memurluk

Merhaba arkadaşlar. Daha önce 10 yıl emniyette hizmetim var ve asaletim tasdik oldu ve aday memurluğum tamamlanmıştı. Şimdi istifa edip başka bir kuruma 3+1 olarak sözleşmeli atandım. 3 yılın sonunda tekrar aday memurluk için bir yıl beklemem gerekir mi yoksa daha önce aday memurluğum tamamlandığı için 3 yılın sonunda direk memuriyet haklarımı elde edebilir miyim.

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