Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Eylül 2024 20:42
657'ye tabi Memurlar Youtube kanalından gelir elde edebilir mi?

Merhaba. Sorum başlıkta belirttiğim gibi. Bu şekilde Youtube'dan gelir elde eden var mı? Yasal bir sıkıntı doğurur mu? Bilgisi olan yorum yaparsa çok sevinirim.


Kagiş
Müsteşar
09 Eylül 2024 20:54

Zinhar olmaz! Çekemeyen bir meslektaşınız sizi şikayet eder ve ayıklarsınınız pirincin taşını!))

Toplam 1 mesaj

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