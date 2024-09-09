Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Eylül 2024 20:42
4B sözleşmeli den DHMİ sözleşmeli geçiş durumu

4b sözleşmeli bir kurumda çalışıyorum . Merkezi atamadan DHMİ ye atanmak istoyorum ama DHMİ sözleşmeli alım yapıyor..sorum şu 4b sözleşmeli den DHMİ sözleşmeliye geçiş yapabilir miyim?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
09 Eylül 2024 22:23

Geçebilirsin, dhmi sözleşmeli değil kadro karşılığı sözleşmelidir. Yani kadrolu sayılır

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