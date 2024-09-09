Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Eylül 2024 21:08
Disiplin Soruşturması

Herkese iyi günler; başımdan bir olay geçmekte şeflerimin bilgisine ihtiyacım var

disiplin soruşturması geçiriyorum. Edirne İlinde Polis Memuru olarak görev yapmaktayım Tekirdağ ilinde polnet üzerinden aldığı bilgileri 3. Şahıslar ile paylaşan gruba savcılık soruşturma başlatıyor. Müştekileri sorgulayan herkesi dosyaya ekliyorlar. Bende bunlardan birisi oldum ama benim dosyadaki diğer şahıslar ile ve müşteki ile alakam yok tahminimce şahıs araştırması yaparken denk geldim ama ispatım yok. Bu sorgulamayı yaparken de başkasının polnet şifresi kayıtlıydı ben sadece giriş kısmına bastım ve bunun üzerinden yaptım fakat sorgulamayı ben yaptığım için konuyu üstlendim. Log kaydı 15.05.2022 tarihli 1 Eylül de konu ile ilgili müfettişe ifade verdim müfettiş konunun sadece idari olduğunu adli olarak savcının soruşturmaya gerek duymadığını söyledi fakat idari olarak bir soruşturma geçiriyorum. 7068 sayılı kanunun 29. Maddesi 2. Bendi genel zamanaşımı fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçmiş ise ceza verme yetkisi ortadan kalkar şeklinde benim nasıl bir yol izlemem lazım yanıtlayan herkese teşekkür ederim.


Sbz1dftd
Memur
09 Eylül 2024 21:30
suç öğrenildi 2 ay içinde soruşturma açılması lazım. soruşturma açılmasından 2 yıl içinde ceza verilmesi lazım yoksa zamanaşımına uğrar. suç tarihi 15 Mayıs 2022. soruşturma nezaman açıldı yada suç nezaman öğrenildi.

Leon4433
Aday Memur
09 Eylül 2024 21:33

Seni ihraç edebilirler usulsüz ihractan 2 seneyi gecirmezler 1 gün de kalsa cezayı yapıştırır


Leon4433
Aday Memur
09 Eylül 2024 21:35

Usulsüz sorgulama ihrac sicil temizse bi alt ceza verilebilir kaç yıllık memursun


Albay4230
09 Eylül 2024 21:39

1 Eylül olarak belirttiğim tarih 01.09.2024


Albay4230
09 Eylül 2024 21:40

Soruşturmanın tarihini bilmiyorum şefim ama ilk ifadeyi 1 eylül 2024 de verdim müfettişe

Sbz1dftd, 27 dk. önce
suç öğrenildi 2 ay içinde soruşturma açılması lazım. soruşturma açılmasından 2 yıl içinde ceza verilmesi lazım yoksa zamanaşımına uğrar. suç tarihi 15 Mayıs 2022. soruşturma nezaman açıldı yada suç nezaman öğrenildi.

Joplu Çoban
Şef
09 Eylül 2024 21:41
Muhakkik bilgiliyse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığından sebep dosyayı ceza kaldırmak zorundadır.Ancak hukuka aykırı ceza verir ise 657 sayılı kanun 127.maddesi gereği itirazını yapar 60 gün içerisinde idare mah. dava açarsın kazanırsın.Danıştay kararları var. 2 yıl mutlak süredir, öğrenme tarihi vs söz konusu değil ancak adli süreçte durum farklıdır.

Albay4230
09 Eylül 2024 21:43

Şefim emsallere nereden ulaşabilirim adli olarak bir süreç olmayacağını söyledi müfettiş

Joplu Çoban, 16 dk. önce
Muhakkik bilgiliyse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığından sebep dosyayı ceza kaldırmak zorundadır.Ancak hukuka aykırı ceza verir ise 657 sayılı kanun 127.maddesi gereği itirazını yapar 60 gün içerisinde idare mah. dava açarsın kazanırsın.Danıştay kararları var. 2 yıl mutlak süredir, öğrenme tarihi vs söz konusu değil ancak adli süreçte durum farklıdır.
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