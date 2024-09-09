Herkese iyi günler; başımdan bir olay geçmekte şeflerimin bilgisine ihtiyacım var

disiplin soruşturması geçiriyorum. Edirne İlinde Polis Memuru olarak görev yapmaktayım Tekirdağ ilinde polnet üzerinden aldığı bilgileri 3. Şahıslar ile paylaşan gruba savcılık soruşturma başlatıyor. Müştekileri sorgulayan herkesi dosyaya ekliyorlar. Bende bunlardan birisi oldum ama benim dosyadaki diğer şahıslar ile ve müşteki ile alakam yok tahminimce şahıs araştırması yaparken denk geldim ama ispatım yok. Bu sorgulamayı yaparken de başkasının polnet şifresi kayıtlıydı ben sadece giriş kısmına bastım ve bunun üzerinden yaptım fakat sorgulamayı ben yaptığım için konuyu üstlendim. Log kaydı 15.05.2022 tarihli 1 Eylül de konu ile ilgili müfettişe ifade verdim müfettiş konunun sadece idari olduğunu adli olarak savcının soruşturmaya gerek duymadığını söyledi fakat idari olarak bir soruşturma geçiriyorum. 7068 sayılı kanunun 29. Maddesi 2. Bendi genel zamanaşımı fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçmiş ise ceza verme yetkisi ortadan kalkar şeklinde benim nasıl bir yol izlemem lazım yanıtlayan herkese teşekkür ederim.