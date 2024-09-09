Sorgulama nedeniyle disiplin soruşturması

kardeş sana birşey deyim eğer bu adamların baktığı tarihler senin tarihine yakınsa baktığın tarihe ve bu kişilerle aynı şehirde değilsin bu da demektir ki mobil olarak bir bağlantın var mı müfettiş tüm telefon dökümünü alır yani olay hts kayıtlarına kadar gider.emniyetin mantık ben ihraç edeyim haklı ise geri döner mantığında yani kusura bakma da ben baktım hatırlamıyorum demen kurtarmaz seni bi konu için araştırma için yaptım diyorsan bu eğer kanıtlayabilir isen ancak o zaman 24 ay felan kurtarırsın yoksa bu işler de af yok

kardeş sana birşey deyim eğer bu adamların baktığı tarihler senin tarihine yakınsa baktığın tarihe ve bu kişilerle aynı şehirde değilsin bu da demektir ki mobil olarak bir bağlantın var mı müfettiş tüm telefon dökümünü alır yani olay hts kayıtlarına kadar gider.emniyetin mantık ben ihraç edeyim haklı ise geri döner mantığında yani kusura bakma da ben baktım hatırlamıyorum demen kurtarmaz seni bi konu için araştırma için yaptım diyorsan bu eğer kanıtlayabilir isen ancak o zaman 24 ay felan kurtarırsın yoksa bu işler de af yok