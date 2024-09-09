Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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09 Eylül 2024 21:08
Sorgulama nedeniyle disiplin soruşturması

Herkese iyi günler; başımdan bir olay geçmekte şeflerimin bilgisine ihtiyacım var

disiplin soruşturması geçiriyorum. Edirne İlinde Polis Memuru olarak görev yapmaktayım Tekirdağ ilinde polnet üzerinden aldığı bilgileri 3. Şahıslar ile paylaşan gruba savcılık soruşturma başlatıyor. Müştekileri sorgulayan herkesi dosyaya ekliyorlar. Bende bunlardan birisi oldum ama benim dosyadaki diğer şahıslar ile ve müşteki ile alakam yok tahminimce şahıs araştırması yaparken denk geldim ama ispatım yok. Bu sorgulamayı yaparken de başkasının polnet şifresi kayıtlıydı ben sadece giriş kısmına bastım ve bunun üzerinden yaptım fakat sorgulamayı ben yaptığım için konuyu üstlendim. Log kaydı 15.05.2022 tarihli 1 Eylül de konu ile ilgili müfettişe ifade verdim müfettiş konunun sadece idari olduğunu adli olarak savcının soruşturmaya gerek duymadığını söyledi fakat idari olarak bir soruşturma geçiriyorum. 7068 sayılı kanunun 29. Maddesi 2. Bendi genel zamanaşımı fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçmiş ise ceza verme yetkisi ortadan kalkar şeklinde benim nasıl bir yol izlemem lazım yanıtlayan herkese teşekkür ederim.


Sbz1dftd
Memur
09 Eylül 2024 21:30
suç öğrenildi 2 ay içinde soruşturma açılması lazım. soruşturma açılmasından 2 yıl içinde ceza verilmesi lazım yoksa zamanaşımına uğrar. suç tarihi 15 Mayıs 2022. soruşturma nezaman açıldı yada suç nezaman öğrenildi.

Leon4433
Aday Memur
09 Eylül 2024 21:33

Seni ihraç edebilirler usulsüz ihractan 2 seneyi gecirmezler 1 gün de kalsa cezayı yapıştırır


Leon4433
Aday Memur
09 Eylül 2024 21:35

Usulsüz sorgulama ihrac sicil temizse bi alt ceza verilebilir kaç yıllık memursun


Albay4230
Aday Memur
09 Eylül 2024 21:39

1 Eylül olarak belirttiğim tarih 01.09.2024


Albay4230
Aday Memur
09 Eylül 2024 21:40

Soruşturmanın tarihini bilmiyorum şefim ama ilk ifadeyi 1 eylül 2024 de verdim müfettişe

Sbz1dftd, Dün
suç öğrenildi 2 ay içinde soruşturma açılması lazım. soruşturma açılmasından 2 yıl içinde ceza verilmesi lazım yoksa zamanaşımına uğrar. suç tarihi 15 Mayıs 2022. soruşturma nezaman açıldı yada suç nezaman öğrenildi.

Joplu Çoban
Şef
09 Eylül 2024 21:41
Muhakkik bilgiliyse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığından sebep dosyayı ceza kaldırmak zorundadır.Ancak hukuka aykırı ceza verir ise 657 sayılı kanun 127.maddesi gereği itirazını yapar 60 gün içerisinde idare mah. dava açarsın kazanırsın.Danıştay kararları var. 2 yıl mutlak süredir, öğrenme tarihi vs söz konusu değil ancak adli süreçte durum farklıdır.

Albay4230
Aday Memur
09 Eylül 2024 21:43

Şefim emsallere nereden ulaşabilirim adli olarak bir süreç olmayacağını söyledi müfettiş

Joplu Çoban, Dün
Muhakkik bilgiliyse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığından sebep dosyayı ceza kaldırmak zorundadır.Ancak hukuka aykırı ceza verir ise 657 sayılı kanun 127.maddesi gereği itirazını yapar 60 gün içerisinde idare mah. dava açarsın kazanırsın.Danıştay kararları var. 2 yıl mutlak süredir, öğrenme tarihi vs söz konusu değil ancak adli süreçte durum farklıdır.

Kürşad060606
Aday Memur
09 Eylül 2024 22:01

Aynı mevzudan yargılanıyorum idari olarak müfettiş ihracını ister il disipline gönderir il disiplin kurulu 24 ayda verse meslekten ihraçta verse egm yüksek disipline sevk olur onlar uygun görüşle bakana arz eder şikayetçi ne diye şikayet edilmiş menfaat varmı bilgi paylaşımı var mı ifadeyi nasıl verdin isnat edilen olayı detaya girmen lazım


Kürşad060606
Aday Memur
09 Eylül 2024 22:14

Sana adli dava açıklamaması mucize evrak yok ihbar yok ikrarından dolayı idariden 24 ay alırsın


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
09 Eylül 2024 22:21
kardeş sana birşey deyim eğer bu adamların baktığı tarihler senin tarihine yakınsa baktığın tarihe ve bu kişilerle aynı şehirde değilsin bu da demektir ki mobil olarak bir bağlantın var mı müfettiş tüm telefon dökümünü alır yani olay hts kayıtlarına kadar gider.emniyetin mantık ben ihraç edeyim haklı ise geri döner mantığında yani kusura bakma da ben baktım hatırlamıyorum demen kurtarmaz seni bi konu için araştırma için yaptım diyorsan bu eğer kanıtlayabilir isen ancak o zaman 24 ay felan kurtarırsın yoksa bu işler de af yok

Albay4230
Aday Memur
09 Eylül 2024 22:38

Adli olarak açılmadı çünkü şikayet yok kendileri araştırma yapıp ekliyorlar

Kürşad060606, Dün

Sana adli dava açıklamaması mucize evrak yok ihbar yok ikrarından dolayı idariden 24 ay alırsın


Kürşad060606
Aday Memur
09 Eylül 2024 22:42

Müfettiş hts raporunu alamaz çok bilmiş mahkeme kararı olmadan verilmiyor o da katalog suçlarda


Kürşad060606
Aday Memur
09 Eylül 2024 22:52

Kardeş kimse durduk yere sorgu yapmışlar mı diye bakmaz günde binlerce sorgu yapılıyor baktığın kişi devlet büyüğüyse anca o şekilde daireye direk bildirim gidiyor eksik anlatıyorsun yada polis değilsin

Albay4230, Dün

Adli olarak açılmadı çünkü şikayet yok kendileri araştırma yapıp ekliyorlar


Kürşad060606
Aday Memur
09 Eylül 2024 22:56

Başka birini şikayet etmiştir senin de sorgu yaptığın bilgi teknolojilerinden logdan tespit edilmişt


veba1982
Genel Müdür
10 Eylül 2024 00:10
log kaydi 15.05.2022 ise zaman aşımı 14.05.2024 günü dolmuş. sana ceza verseler bile üşeniyorum mahkeme ilk duruşmada bozar. aklı başında bir muhakik zaman aşımı dolduğu için ceza istemeden dosyayı kapatması gerekiyor. ama bizim emniyetin işlerine belli olmaz.

veba1982
Genel Müdür
10 Eylül 2024 00:13
ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçu için şikayete gerek yoktur. savcılık resen soruşturma acar. senin sorgulamanın senin veya biriminin sorgulanan şahısla ilgili her hangi bir dosyaya dayanmıyorsa ve muhakeme verdiğin ifade de bunu kabul ettiysen kuvvetle muhtemel adlı olarak ceza alirsin. Bu cezada 1 yıl uzeri olursa emniyet bundan dolayı ihraç eder
veba1982, Bugün
log kaydi 15.05.2022 ise zaman aşımı 14.05.2024 günü dolmuş. sana ceza verseler bile üşeniyorum mahkeme ilk duruşmada bozar. aklı başında bir muhakik zaman aşımı dolduğu için ceza istemeden dosyayı kapatması gerekiyor. ama bizim emniyetin işlerine belli olmaz.

Kürşad060606
Aday Memur
10 Eylül 2024 00:23

Farklı bir durum var arkadaş korkudan anlatamıyor şikayet olmadan log kaydı istemez müfettiş


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 00:42
suçun öğrenildiği tarihe bakılır 2yıl önce işlemiş olması değil önemli olan suçun öğrenildiği tarih den itibaren iki yıl içinde ceza almazsa düşer
veba1982, Bugün
log kaydi 15.05.2022 ise zaman aşımı 14.05.2024 günü dolmuş. sana ceza verseler bile üşeniyorum mahkeme ilk duruşmada bozar. aklı başında bir muhakik zaman aşımı dolduğu için ceza istemeden dosyayı kapatması gerekiyor. ama bizim emniyetin işlerine belli olmaz.

veba1982
Genel Müdür
10 Eylül 2024 00:47
7068 sayılı kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasını oku
iyilikiyidir01, Bugün
suçun öğrenildiği tarihe bakılır 2yıl önce işlemiş olması değil önemli olan suçun öğrenildiği tarih den itibaren iki yıl içinde ceza almazsa düşer

Albay4230
Aday Memur
10 Eylül 2024 01:01

Peki şefim log kayıtları 2 sene tutuluyor benim ifadem de 2 sene sonrası olduğu için log kaydının düşmesi lazım nasıl acabilirler bu durumda

veba1982, Bugün
ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçu için şikayete gerek yoktur. savcılık resen soruşturma acar. senin sorgulamanın senin veya biriminin sorgulanan şahısla ilgili her hangi bir dosyaya dayanmıyorsa ve muhakeme verdiğin ifade de bunu kabul ettiysen kuvvetle muhtemel adlı olarak ceza alirsin. Bu cezada 1 yıl uzeri olursa emniyet bundan dolayı ihraç eder
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