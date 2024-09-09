Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


09 Eylül 2024 22:20
Süper Lig Tahmin Yarışması 5. Hafta

Maç Başlangıcı 13 Eylül 2024 Saat: 20:00

Samsun-Konya

Sivas-Gaziantep

Kayseri-Eyüp

Alanya-Hatay

Antalya-Adana demir

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Trabzon-Beşiktaş

Bodrum-Başakşehir

Galatasaray-Rize

Kasımpaşa-Fenerbahçe

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Bolu-Pendik

İstanbul-Ümraniye

Kocaeli-Manisa

Bandırma-Amed

Skor Tahmini : Galatasaray-Rize

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