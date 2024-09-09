Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Eylül 2024 23:25
12/36 sistemine geçen iller
var mı geçen iller buradan bilgi akışı sağlayabiliriz

Kendidünyasında
Aday Memur
09 Eylül 2024 23:30

34ilinde bu hafta itibari ile yeni mezunların da gelmesi ile orjinal 12-36 ya il genelinde dönüleceği söyleniyor umarım başmüdür emekli olmadan bu kıyağı İstanbul personeline yapar

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