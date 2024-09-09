Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Eylül 2024 23:42
Davam hakkında son sonuç ne olur

Arkadaşlar merhaba 30 agustos 2023 günü telefonum calinmisti. Ben de şahsı şikayet ettim şubat ayı dava açıldı. 7 haziran günü duruşmaya gittim ama o şahıs gelmedi. Çünkü adresinde yok ve bulunamıyordu. Sonunda bulunmuş ifadesini vermiş. Çelişki var sanırım benim lehime olur mu, ceza yer mi, paramı bundan nasıl tazmin ederim acaba. Teşekkürler.

SANIK SORGU VE SAVUNMASINDA: Ben bu konuda daha önce ifade vermiştim, ifadem doğrudur, olay günü gezdiğim esnada sabah saatlerinde Kestel ilçesindeki aile parkına geldim, Mertcan Asan isimlişapsı tanımam, ben parkta çay içtim, kimseyle muhatap olmadan oradan ayrıldım, iddianamede bahsedildiği gibi Mertcan isimli kişiden telefonu istemedim, telefonu alarak olay yerinden kaçmadım üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, beraatimi isterim, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümler uygulansın, dedi.

Sanık hakkında yakalama emrine ekli savunması okundu; çelişki nedeniyle soruldu; Savcı ifadesinde parka gitmediğimi söylemiş isem de ben olay günü parka gittim, ancak bahsedtelin olay yaşanmadı, şuan mahkemeniz huzurunda verdiğim savunmam doğrudur, bu savunmamın dikkate alınmasını talep ediyorum, dedi.

Sanığa müştekinin 11.780 TLzararını karşılamak isteyip istemediği soruldu; suçsuz olduğum için zararı karşılamak istemiyorum, dedi.

Sanığın mahkumiyeti cihetine gidilmesi ihtimaline binaen,sanığın TCK 50/1-f maddesi gereğince,mahkum olunan cezanın yarısından 1 katına kadar süre ile ve gönülü olmak şartı ile,kamuya yararlı işte (temizlik, çevre düzenleme) çalıştırılmayı kabul edip etmediği hususu okundu anlatıldı;

Sanıktan soruldu; kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ediyorum, dedi.

Sanık hakkında TCK 58 maddesinin uygulanma ihtimaline binaen CMK 226 maddesi gereğince ek savunma hakkı verildi .

Sanık ek savunma için süre talep etmediğini beyan etmekle: Huzurdaki savunmalarımı tekrarlarım, ekleyecek bir husus yoktur.dedi.


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 00:54
ahahaha telefonunu istedi sonra alıp kaçtı mi hala bu numaraya düşen var mı :) adamın çaldığına dair işletmeden bir sahidin varsa yada arkadaşın kazanırsın da adama ceza gelir yani telefon neydi faturası var mıydı yani bedelini vermez telefonun bulunursa iade ederler oda faturası varsa
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