Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Eylül 2024 23:54
3+1 eş durumu

Kıymetli hocalarım biz eşimle aynı ildeyiz fakat ben ilçede görev yapıyorum eşim ise il merkezine farklı bir kurumda görev yapmakta. Benim öğretmenlik yaptığım ilçede eşimin çalıştığı kurum yok . Git gel çok zor uzak . Maddi manevi çok yıpranıyoruz . Aynı durumda olan yada bu işin bir çözümünü bilen varmı ne yapılabilir ( il içi görevlendirme vs.) teşekkür ederim

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