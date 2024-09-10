Büro Memursen Talepleri

Yetiyor mu yetmiyor tabii ki,
Yetkiler tüm Türkiyede iptal olunca bizim kanundan bi haber sendika, ekip ve işzeka projeleri yetkisi iptal edilen personel ATIL ve işgöremez hale gelmiştir diyor. Kendi üyesi olan personeli atıl ve iş göremez gören bir sendika. Halbuki Emniyet Teşkilatında hukuktan, personele, idari işlerden, desteğe, stratejiden, trafiğe yapılabilecek ve çalışılan onlarca idari birim bulunmakta. Eğer GİH sınıfı personel adli yetkiler ile kolluk gibi çalışmazsa atıl ve işgöremezmiş. Teşekkür ederim bu yakıştırmanız için.
Üyesi olan personelin haklarını hukuk dairesinde koruması gereken, üzerine iş bindirmek yerine, zamanında hukuka aykırı adli görevler üstlenen personelin hakkını korumak yerine bir yazı daha yazıyorlar ve "Özellikle ve kolluğun yapması gereken işlerin dışında kalan İFADE ALMA, ADRES TESPİTİ, PLAKA TESPİTİ, TELEFON TESPİTİ gibi görevlerin sivil memurların yapmasında hukuki bir engel olmadığı değerlendirilmektedir." diye fikir beyan ediyorlar.
Bakın sivil memurlara talep ettikleri yetkiler ifade alma, adres araştırması ve telefon tespiti. Yahu olmadı savcı yerine de koyun bizi, el koyma kararını da biz verelim, arama iznini de biz imzalayalım, hakime savcıya gerek yok. adli iş idari iş ayrımını yapmaktan bu kadar aciz olunmaz.
Ama tekrar söylediğim gibi suç eski polis yeni gih olan meslektaşlarımızda. Sendika hakkı için yalvarıp mücadeleler verilirken, emniyet teşkilatındaki ve genel kurmay başkanlığındaki sivil memurlar ile ortak kurulan ve hiçbir konfederasyona (memursen kamusen vs.) bağlı olmayan savdes gibi sendikalara üye olmak varken gidip memursene üye olup yetkili hale getirirseniz, sizlere daha çoooook iş yükü bindirmeye çalışırlar.
Kalın selametle.
Yetiyor mu yetmiyor tabii ki,
Yetkiler tüm Türkiyede iptal olunca bizim kanundan bi haber sendika, ekip ve işzeka projeleri yetkisi iptal edilen personel ATIL ve işgöremez hale gelmiştir diyor. Kendi üyesi olan personeli atıl ve iş göremez gören bir sendika. Halbuki Emniyet Teşkilatında hukuktan, personele, idari işlerden, desteğe, stratejiden, trafiğe yapılabilecek ve çalışılan onlarca idari birim bulunmakta. Eğer GİH sınıfı personel adli yetkiler ile kolluk gibi çalışmazsa atıl ve işgöremezmiş. Teşekkür ederim bu yakıştırmanız için.
Üyesi olan personelin haklarını hukuk dairesinde koruması gereken, üzerine iş bindirmek yerine, zamanında hukuka aykırı adli görevler üstlenen personelin hakkını korumak yerine bir yazı daha yazıyorlar ve "Özellikle ve kolluğun yapması gereken işlerin dışında kalan İFADE ALMA, ADRES TESPİTİ, PLAKA TESPİTİ, TELEFON TESPİTİ gibi görevlerin sivil memurların yapmasında hukuki bir engel olmadığı değerlendirilmektedir." diye fikir beyan ediyorlar.
Bakın sivil memurlara talep ettikleri yetkiler ifade alma, adres araştırması ve telefon tespiti. Yahu olmadı savcı yerine de koyun bizi, el koyma kararını da biz verelim, arama iznini de biz imzalayalım, hakime savcıya gerek yok. adli iş idari iş ayrımını yapmaktan bu kadar aciz olunmaz.
Ama tekrar söylediğim gibi suç eski polis yeni gih olan meslektaşlarımızda. Sendika hakkı için yalvarıp mücadeleler verilirken, emniyet teşkilatındaki ve genel kurmay başkanlığındaki sivil memurlar ile ortak kurulan ve hiçbir konfederasyona (memursen kamusen vs.) bağlı olmayan savdes gibi sendikalara üye olmak varken gidip memursene üye olup yetkili hale getirirseniz, sizlere daha çoooook iş yükü bindirmeye çalışırlar.
Kalın selametle.