Büro Memursen Talepleri

Büro Memursen tarafından 2024 Nisan ayında KİK (Kurul İdari Kurulu) toplantısında Emniyette çalışan Genel İdari Hizmetler sınıfı personele Ekip Projesi ve Polnet-4 yetkisi verilmiyor, yetki verilsin diye talepte bulundular.

Hukuk Müşavirliği'nin 09.05.2018 tarih ve 139\2018 sayılı görüşü ile ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın 18.05.2021 tarih ve ilgi sayılı yazıları ile sivil memurların adli kolluk olmadığı, adli tahkikata yönelik işlemleri doğrudan gerçekleştiremeyecekleri ve adli evrak düzenleyemeyeceklerine sadece idari mahiyetteki büro iş ve işlemlerini yürütebileceklerine dair görüş bildirdi.

Büro Memursen'in bu talebi üzerine yapılan kontroller neticesinde sivil memurlarda bulunan tüm yetkiler yakın zamanda iptal edildi Türkiye genelinde. Bir çok arkadaşımız bunun farkına varmıştır.

Üstümüze vazife olmayan işlemlerden, Büro Memursen neden GİH sınıfında bu yetkiler var diyeceğine, kalanlarda niye yok demek suretiyle konuyu ortaya çıkarınca kurtulmuş olduk.

Bir sendika üyesi olan personellerin haklarını mı korumakla yükümlü yoksa işveren konumunda olan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mi yaranmaya çalışmakta anlamadım. Hizmet sınıfımıza ait olmayan ve bizlere daha çok iş yükü çıkaracak bir hizmeti neden zorla bize üstlendirtmeye çalışıyor, kime yaranmaya çalışıyor anlamadım.

Ama suç meslektaşlarımızda. Çünkü sendikal hakkı bulunmayan ve bu hakkı isteyen Emniyet Hizmetleri sınıfı personel, sivil memur olunca ne hikmetse her sözleşme dönemi %5 + enflasyon farkına memuru ezdiren, hiçbir sözleşmeden emniyet için 1 gram hak koparamayan, tüm memurların maaşları emniyet personel maaşlarını farklı tazminat ve oranlarla geçerken, emniyet personeline 1 gram bile yan hak talep etmeyern sendikaya üye oluyor ve bu sendikayı emniyet genel müdürlüğünde yetkili hale getiriyor.