Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


10 Eylül 2024 00:01
Büro Memursen Talepleri

Büro Memursen tarafından 2024 Nisan ayında KİK (Kurul İdari Kurulu) toplantısında Emniyette çalışan Genel İdari Hizmetler sınıfı personele Ekip Projesi ve Polnet-4 yetkisi verilmiyor, yetki verilsin diye talepte bulundular.

Hukuk Müşavirliği'nin 09.05.2018 tarih ve 139\2018 sayılı görüşü ile ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın 18.05.2021 tarih ve ilgi sayılı yazıları ile sivil memurların adli kolluk olmadığı, adli tahkikata yönelik işlemleri doğrudan gerçekleştiremeyecekleri ve adli evrak düzenleyemeyeceklerine sadece idari mahiyetteki büro iş ve işlemlerini yürütebileceklerine dair görüş bildirdi.

Büro Memursen'in bu talebi üzerine yapılan kontroller neticesinde sivil memurlarda bulunan tüm yetkiler yakın zamanda iptal edildi Türkiye genelinde. Bir çok arkadaşımız bunun farkına varmıştır.

Üstümüze vazife olmayan işlemlerden, Büro Memursen neden GİH sınıfında bu yetkiler var diyeceğine, kalanlarda niye yok demek suretiyle konuyu ortaya çıkarınca kurtulmuş olduk.

Bir sendika üyesi olan personellerin haklarını mı korumakla yükümlü yoksa işveren konumunda olan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mi yaranmaya çalışmakta anlamadım. Hizmet sınıfımıza ait olmayan ve bizlere daha çok iş yükü çıkaracak bir hizmeti neden zorla bize üstlendirtmeye çalışıyor, kime yaranmaya çalışıyor anlamadım.

Ama suç meslektaşlarımızda. Çünkü sendikal hakkı bulunmayan ve bu hakkı isteyen Emniyet Hizmetleri sınıfı personel, sivil memur olunca ne hikmetse her sözleşme dönemi %5 + enflasyon farkına memuru ezdiren, hiçbir sözleşmeden emniyet için 1 gram hak koparamayan, tüm memurların maaşları emniyet personel maaşlarını farklı tazminat ve oranlarla geçerken, emniyet personeline 1 gram bile yan hak talep etmeyern sendikaya üye oluyor ve bu sendikayı emniyet genel müdürlüğünde yetkili hale getiriyor.


maasmutemedi
Memur
10 Eylül 2024 00:01

Yetiyor mu yetmiyor tabii ki,

Yetkiler tüm Türkiyede iptal olunca bizim kanundan bi haber sendika, ekip ve işzeka projeleri yetkisi iptal edilen personel ATIL ve işgöremez hale gelmiştir diyor. Kendi üyesi olan personeli atıl ve iş göremez gören bir sendika. Halbuki Emniyet Teşkilatında hukuktan, personele, idari işlerden, desteğe, stratejiden, trafiğe yapılabilecek ve çalışılan onlarca idari birim bulunmakta. Eğer GİH sınıfı personel adli yetkiler ile kolluk gibi çalışmazsa atıl ve işgöremezmiş. Teşekkür ederim bu yakıştırmanız için.

Üyesi olan personelin haklarını hukuk dairesinde koruması gereken, üzerine iş bindirmek yerine, zamanında hukuka aykırı adli görevler üstlenen personelin hakkını korumak yerine bir yazı daha yazıyorlar ve "Özellikle ve kolluğun yapması gereken işlerin dışında kalan İFADE ALMA, ADRES TESPİTİ, PLAKA TESPİTİ, TELEFON TESPİTİ gibi görevlerin sivil memurların yapmasında hukuki bir engel olmadığı değerlendirilmektedir." diye fikir beyan ediyorlar.

Bakın sivil memurlara talep ettikleri yetkiler ifade alma, adres araştırması ve telefon tespiti. Yahu olmadı savcı yerine de koyun bizi, el koyma kararını da biz verelim, arama iznini de biz imzalayalım, hakime savcıya gerek yok. adli iş idari iş ayrımını yapmaktan bu kadar aciz olunmaz.

Ama tekrar söylediğim gibi suç eski polis yeni gih olan meslektaşlarımızda. Sendika hakkı için yalvarıp mücadeleler verilirken, emniyet teşkilatındaki ve genel kurmay başkanlığındaki sivil memurlar ile ortak kurulan ve hiçbir konfederasyona (memursen kamusen vs.) bağlı olmayan savdes gibi sendikalara üye olmak varken gidip memursene üye olup yetkili hale getirirseniz, sizlere daha çoooook iş yükü bindirmeye çalışırlar.

Kalın selametle.

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