Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Eylül 2024 00:13
personel temin

tsk piskiyatri

Merhaba arkadaşlar 2023 aralık tarihinde psikiyatri muayenesi oldum özel bir hastane de doktorum sadece giriş çıkışımı yazmış tanı olarak ruh ve sinir hastalıkları yazıyor ne reçete var ne de ilaç raporum da yok askeri personel olmak istiyorum direk ellenirmiyim bilmek istiyorum il sağlık müdürlüğü dilekçe yazdım heyete bida çıkıp sildirmek için bilgisi olan var mı acaba

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