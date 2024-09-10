Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 00:21
Polislikle ilgili bir sorum var bilenler bakabilir mi.

2 yıllık polis okulundan yeni mezun olan bir polis memuru net olarak ne kadar maaş alır.

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