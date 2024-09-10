Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Eylül 2024 00:43
Dış Kaynak Subaylık

Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve bu sene son sınıfa geçeceğim. 20 günlük bir stajım kaldı. Bu yüzden mezuniyetim 2-3 ay gecikecek. Yani seneye ağustos-eylül gibi mezun olacağım. Dış Kaynak Subaylık başvuru tarihleri için geç kalmış olur muyum? ve başvuru için gerekli olan Temmuz ayındaki KPSS?ye girebilir miyim öğrenci halindeyken? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

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