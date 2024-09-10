Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 02:03
Takipsizlik kararını Emniyet sistemine işletmem gerekiyormuş
merhaba ben 2021 den beri pomem deniyorum kazanamıyorum kazanamama sebebimi takipsizlik dosyama bağlıyorum konusu(dolandırıcılık) bugün öğrendim ki takipsizlik kararımı emniyet sistemine işletmem gerekiyormuş ama ne yapacağımı bilmiyorum bilen birisi yardımcı olabilir mi

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