Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Eylül 2024 02:51
Tekrar trafik biriminde çalışırmıyım

Merhabalar. Şehir içi trafikte çalışırken amirle sorun yaşadığım için çıkardılar trafikten iyikide çıkardılar orası ayrı mesele. Branş kursu aldım ama 3 yıl geçti polnete işlenmedi. Yarın başka bi il-ilçe ye gittiğim zaman polnette görünmemesine rağmen bunun branşı var verelim yada trafikte çalışmış verelim demezler değilmi. Kurtulmışken tekrardan trafikte çalışmak istemiyorum. Bakarlarmı geçmtişte çalışılan yerlere. Teşekkürler.

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