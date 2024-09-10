Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 04:24
Doğumdan sonra verilen heyet raporu?

1 temmuzda dogumum gerceklesti. 2 temmuz itibariyle de 3 aylık heyet raporu verildi 13 ekimde raporum bitiyor. Bu rapor 8 haftalık doğum iznim bu raporun icinde mi sayılır sonradan ekletilir mi? 1 temmuzda doğum yaptım. Buna göre doğum iznim 1 Eylül de bitiyor ama heyet raoorum da ekime kadar doğum iznim bu raporun jcinde mi sayılıyor? Bir de dogundan önce 3 hafta fiili olarak çalıştım. 35. Haftada iizine ayrıldım. Cakistigim günleri de rapordan sonraya ekletrbiliyir muyum ? Yoksa o da mi heyet raporunun içinde sayılıyor?

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