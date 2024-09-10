Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 07:07
Müdür Vekili ders programını göndermiyor

Merhaba arkadaşlar 21 saat derse girme yazısı sebebiyle whatsap okul grubunundan başka bir okula görevlendirme olcağım yönünde mesaj aldım bunun üzerine benden hizmet puanı düşük olan öğretmeni bildiğim için ilçe müdürlüğe gittim müdür vekilini aradılar o da bir yanlışlık yaptığını programı atacağını onayı iptal edeceğini ifade etti fakat tarafıma ders programı da iletilmedi whatsap yazışmaların da geç saatte atarım çocuklar varken bilgisayar açmıyor gibi ifadeler kullandı fakat geç saatte geçti yeni bir gün başladı hala daha program iletilmedi bu durumda okula 8.30 da gitmeli miyim yoksa bu kişiler bana görev çizelge mi atmak zorunda mı onu mu beklemeliyim teşekkür ederim

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