Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Eylül 2024 08:07
matematik dersi 3+2 olur mu
matematik dersleri bir günde 3 saat diğer günde 2 saat olacak şekilde ayarlanabilir mi ? yoksa 2-2-1 mi olmak zorunda

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