Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 08:13
Personel tutanak soruşturma

Arkadaşlar ben cezaevinde infaz biriminde görevliyim, nöbetim olduğu gün memlekete gitmem gerekti, cezaevinde olay olursa nöbete arkadaşımın gelmesini söyledim o da kabul etti, aksine o gün olay oldu ve nöbete benim gelmediğim öğrenildi. Hakkımda tutanak tutulmuş, ceza verilir mi ne cezası verilir sizce teşekkür ederim mutlu günler

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