Personel tutanak soruşturma

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Çalışma Saatleri Düzenlemesi , Esnek Çalışma , Uzaktan Çalışmaİstifa Sonrası Geri Dönüş Hakkında?Ben duruşmaya çıkamam karar yazamam gibi bir gerekçe olabilir mi?Vakıfbank promosyon güncellemesiMesai saatlerine uymamakAdalet bakanlığı GYS sınavda değişiklik. Artık 10 yıl zabıt katipliği isteyecek. Kabul etmeyelimTezsiz yüksek lisans hakkındaBugün Gys ilanı gelir mi?İstirahat Raporu HakkındaBölge Adliye Mahkemesinde Çalışan Zabıt Katibi Varmı???
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?