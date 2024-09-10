Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 08:26
Kpss siz sözleşmeli personel alımı nasıl oluyor ?

Merhabalar universitelere Kpss siz sözleşmeli personel alımı yapılıyor mu acaba? Örnek verebilecek var mı ?

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