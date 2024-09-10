Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Eylül 2024 09:24
Geçici personel

Olarak Türk silahlı kuvvetlerinde görev alan bir sağlık personeliyim

Kadrom sağlık bakanlığında .

Geçici görevlendirmemi bitirmek

Ve kurumlararası geçiş ile Türk silahlı kuvvetleri geçiş yapmak istiyorum

Mimkün mü

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