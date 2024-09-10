KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 09:50
Brans sıralamaları aciklandi

Ne durumdasınız?


miraccbuyuk
10 Eylül 2024 09:54
Bilgisayar Mühendisliği sıralamam 126. Sizce nasıl atanabilir miyim ?

Gakupo
Şef
10 Eylül 2024 09:57

Açıktan alımlara bağlı diyebilirim merkezi ile zor gibi devlet pek mühendis almıyor şu sıralar umarım aliminiz artar

miraccbuyuk, 26 dk. önce
Bilgisayar Mühendisliği sıralamam 126. Sizce nasıl atanabilir miyim ?

Slmbl
Aday Memur
10 Eylül 2024 09:57

Atanırsın knka

miraccbuyuk, 26 dk. önce
Bilgisayar Mühendisliği sıralamam 126. Sizce nasıl atanabilir miyim ?

657abc657
Aday Memur
10 Eylül 2024 09:58
nerden bakılıyor ya öyle bi bağlantı yok giriş yaptığımda

Gakupo
Şef
10 Eylül 2024 09:59

Ösym sayfası başvurularımdan 2024 kpss tıkla orada göreceksin ama sonuc değil basvurularimda

657abc657, 22 dk. önce
nerden bakılıyor ya öyle bi bağlantı yok giriş yaptığımda

miraccbuyuk
10 Eylül 2024 09:59
Başvurularımdan sınavı seçip üstteki seçmeden gidebiliyorsun branş sıralamaları kısmına
657abc657, 22 dk. önce
nerden bakılıyor ya öyle bi bağlantı yok giriş yaptığımda

miraccbuyuk
10 Eylül 2024 10:01
Gakupo merkezi ile zor sen ise atanırsın dedin. Hangisi daha doğru bilemedim ve neye göre verdiniz cevapları şimdiden teşekkürler
Slmbl, 23 dk. önce

Atanırsın knka


Gakupo
Şef
10 Eylül 2024 10:03

Ben acikcasi 2020 i düşündüm arkadaşım 130lardaydi açıkta kalmıştı 2022de ne oldu bilmiyorum belki o spesifik yer istemiştir. Alımlar her zaman değişiyor ne desem yalan olur 2022 bilgisayar muh pek takip etmedim ama 2020 e göre konuştum

miraccbuyuk, 19 dk. önce
Gakupo merkezi ile zor sen ise atanırsın dedin. Hangisi daha doğru bilemedim ve neye göre verdiniz cevapları şimdiden teşekkürler

Gakupo
Şef
10 Eylül 2024 10:06

Ben mesela halkla iliskiler ve tanıtım okudum alanımda 7.siradayim 87 puanla senelere bakarsak merkezi 10 15 alım ortalama halkla iliskjler ama 2022 son alımda hiç kadro açmadı bilemiyorsun belli olmuyor açıkçası

miraccbuyuk, 19 dk. önce
Gakupo merkezi ile zor sen ise atanırsın dedin. Hangisi daha doğru bilemedim ve neye göre verdiniz cevapları şimdiden teşekkürler

657abc657
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:06
kamu yönetimi 539. umut var mı

lavvarpool
10 Eylül 2024 10:07
maden mühendisi 51. sıradayım ilk atamalarda gelir mi

kayseri_li38
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:11
İşletme 81.34 puanla işletme sıralamam 1325 iibf 7 li sıralama 3126
Toplam 12 mesaj

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