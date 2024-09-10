Brans sıralamaları aciklandi

Gakupo merkezi ile zor sen ise atanırsın dedin. Hangisi daha doğru bilemedim ve neye göre verdiniz cevapları şimdiden teşekkürler

Gakupo merkezi ile zor sen ise atanırsın dedin. Hangisi daha doğru bilemedim ve neye göre verdiniz cevapları şimdiden teşekkürler