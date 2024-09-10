KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 09:58
Mütercim tercümanlar

Merhaba arkadaşlar

İngilizce mütercim tercümanlıktan kpssye giren var mı? Bu sene alımlar nasıl olur sizce o kadar az kadro açılıyor ki. Branş sıralaması da açıklanmış branş sıralamalarınız nasıl geldi? Umarım artık kamuda daha çok istihdam ediliriz özel sektörde çürümek üzereyim resmen

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