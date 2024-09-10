KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 10:05
kamu yönetimi mezunları
79.95 ile 539. sıradayım. daha evvel girenler sıralamalarda değişme var mı? iş görür bi sıralama mı?

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