KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 10:29
isletme 2024 brans siralamasi

İşletme 79.36 sıralama 2039

İİBF SIRALAMA 5766


yusufyorulmaz1989
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:43

Benim de sıralama 2034 . Merkezi atamada umudun varmı? Olur mu sence ?


Volkan5225
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:47

İşletme 83.61 puan sıralama 794


Volkan5225
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:49

İşletme 83.61 puan sıralama 794 İİBF SIRALAMAM 1770 HERHANGİ BİR KADROLU MEMURLUK GELİR Mİ


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:54

İibf genel sıralama hangi kod numarası ile bakıyorsunuz


selnnnn1
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:56

iibf sıralamasına bakmak için hangi bölümleri seçicez bilen biri söylesin


kpss magduru19
10 Eylül 2024 11:00

merkeziden değil de sözleşmeliden umudum var keşke kadrolu olsa

yusufyorulmaz1989, 1 saat önce

Benim de sıralama 2034 . Merkezi atamada umudun varmı? Olur mu sence ?


kpss magduru19
10 Eylül 2024 11:01

bence gelir hayırlısı olsun

Volkan5225, 1 saat önce

İşletme 83.61 puan sıralama 794 İİBF SIRALAMAM 1770 HERHANGİ BİR KADROLU MEMURLUK GELİR Mİ


kpss magduru19
10 Eylül 2024 11:02

7 bölüm var bölümleri google dan aratabilirsin

selnnnn1, 56 dk. önce

iibf sıralamasına bakmak için hangi bölümleri seçicez bilen biri söylesin


selnnnn1
Aday Memur
10 Eylül 2024 11:04

benim 79.26 işletme sıralamam 2081 gruplarda çok zor diyolar işletme okuyanlar çok iyi yapmışmış kadrolu zaten olmazmış sözleşmelide düşükmüş hakkımızda hayırlısı olsun


kpss magduru19
10 Eylül 2024 11:09

Belli olmaz umudumuzu kaybetmeyelim hayırlısı olsun

selnnnn1, 48 dk. önce

benim 79.26 işletme sıralamam 2081 gruplarda çok zor diyolar işletme okuyanlar çok iyi yapmışmış kadrolu zaten olmazmış sözleşmelide düşükmüş hakkımızda hayırlısı olsun


yusufyorulmaz1989
Aday Memur
10 Eylül 2024 11:15

4431----- 3226 8207 8208 3381 5123 8334 8296

4507----- 3352 3353 5116 3313 3315 5142

4503 ----- 3237 3314 3313

4421------ 3159 3213 8208

4425 ------ 5106

4427 -------3158

4429 -------3141 8312

4459 -------3254 8225 4322

4465 --------3117 3118 6119 9371 9988

SANIRIM BU NİTELİK KODLARINA BAKILACAK İİBF İÇİN

selnnnn1, 56 dk. önce

iibf sıralamasına bakmak için hangi bölümleri seçicez bilen biri söylesin

Toplam 11 mesaj

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