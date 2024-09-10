KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 10:43
İİBF Branş sıralamaları

Arkadaşlar Maliye mezunuyum. 84,16 aldim. Ekonometri, Çeko, iktisat, işletme, Kamu Yönetimi, Maliye dahil edince 1295. olmuşum. Merkezi atama şansım ne sizce?


Volkan5225
Aday Memur
10 Eylül 2024 10:55

Hocam ben bir formül buldum iibf için yanılma payı yok iibf m7 sıralamanız 2 ye bölün 500 çıkarın çıkan sonuç kadar sadece ösym merkezi alım kadar memur alırsa girersiniz örnek iibf sıralaması 1500 olan kişi 750 olur 500 çıkarınca 250 kalır ösym ilk merkezi atamada 250 kişi alırsa girersin örnek 150 kişi aldı 2. Alımda 100 kişi aldı gidersin

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