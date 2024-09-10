KPSS (dış kaynak) MSÜ kara harp

Merhaba arkadaşlar, sizlere başvurmak istediğim bir mühim bir konum var. ben 4 yıllık lisans mezunuyum. MSÜ Kara harp'a (kadınım) girmem için KPSS p3'e girmem gerektiği söylendi (yüksekokullara giremiyorum ön lisans mezunu değilim Hemde ayrıca cinsiyetim izin vermiyor) girdim ama şu an hangi yerden başvuru yapmam gerektiğini ve nasıl ilerlemem gerektiğini bilmiyorum. Tek bildiğim durum personel olarak göründüğüm ve bu sene alımların KPSS üzerinden olacağı bunun dışında kimse bana cevap yazamadı ne yapmam gerekiyor KPSS ile dış kaynak olarak msü'ye nasıl girebilirim?

Merhaba arkadaşlar, sizlere başvurmak istediğim bir mühim bir konum var. ben 4 yıllık lisans mezunuyum. MSÜ Kara harp'a (kadınım) girmem için KPSS p3'e girmem gerektiği söylendi (yüksekokullara giremiyorum ön lisans mezunu değilim Hemde ayrıca cinsiyetim izin vermiyor) girdim ama şu an hangi yerden başvuru yapmam gerektiğini ve nasıl ilerlemem gerektiğini bilmiyorum. Tek bildiğim durum personel olarak göründüğüm ve bu sene alımların KPSS üzerinden olacağı bunun dışında kimse bana cevap yazamadı ne yapmam gerekiyor KPSS ile dış kaynak olarak msü'ye nasıl girebilirim?