KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 11:28
KPSS (dış kaynak) MSÜ kara harp
Merhaba arkadaşlar, sizlere başvurmak istediğim bir mühim bir konum var. ben 4 yıllık lisans mezunuyum. MSÜ Kara harp'a (kadınım) girmem için KPSS p3'e girmem gerektiği söylendi (yüksekokullara giremiyorum ön lisans mezunu değilim Hemde ayrıca cinsiyetim izin vermiyor) girdim ama şu an hangi yerden başvuru yapmam gerektiğini ve nasıl ilerlemem gerektiğini bilmiyorum. Tek bildiğim durum personel olarak göründüğüm ve bu sene alımların KPSS üzerinden olacağı bunun dışında kimse bana cevap yazamadı ne yapmam gerekiyor KPSS ile dış kaynak olarak msü'ye nasıl girebilirim?

pdsude
Aday Memur
10 Eylül 2024 11:39

Kasımda sutasak alımı geliyo ona girmeniz gerek, branş ne sizin


Betül.Aldemirr
10 Eylül 2024 11:40
görsel iletişim tasarımı (grafiğe de giriyor iletişime de ama bölüm olarak iletişim)
pdsude, 13 dk. önce

Kasımda sutasak alımı geliyo ona girmeniz gerek, branş ne sizin

Toplam 2 mesaj

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