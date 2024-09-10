Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


10 Eylül 2024 11:38
Kadro derecesi güncellemesi hk. soru

Merhabalar,

5 ay önce Dr. Öğr. Üyesi olarak 5. dereceden çıkılan bir ilana 4. derecede boşluk var denilerek 4. dereceden atandım.

Bu ay aynı bölüme yeni bir Dr. Öğr. Üyesi ilanı 3. derecen çıktı.

Bu durumda fakültenin elinde 3. derecede bir boş kadronun olduğunu düşünüyorum. Yeşil pasaport hak edişi için bu boş kadroya hukuken benim ilerletilmem mevzuat açısından mümkün mü? Çünkü bu durumda tamamen şansına benden sonra gelen personel benim önümdeki kadroya geçecek. Belli bir kişi için açılmış olma ihtimalinde bilinçli olarak takdir hakkı kullanılmış olabilir. Bu durumda da hukuki eşitlik ilkesine aykırılık oluşmuyor mu?

Yanlış mı değerlendiriliyorum yoksa başvurabileciğim bir mekanizma var mı?

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