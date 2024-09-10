KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 12:04
Sözleşmeli Memur
Aynı kpss puanıyla memur olarak atanırsam mühendislik için ilan açılırsa başvurabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Brans sıralamaları aciklandiTasarruf tedbirleri yeni gelmediisletme 2024 brans siralamasiKPSS (dış kaynak) MSÜ kara harpKpss 2024-HukukçularBranş sıralaması ne zaman açıklanacakMühendislikten istifaİİBF Branş sıralamalarıZabıta kurum geçişAdliyede güvenlik olmak

Sözlük

işçinin ücretini ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz 2 mbaye diagne 1 sözlükteki sessizlik 3 ayakkabının topuğuna basmak 1 her yeri karıştıran misafir çocuğu 2 insan nedir 2 big babol 2 Halka Arz 2 kendinizden söz edermisiniz sorusu sorunsalları 1 osmanlıca 3

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyorAli Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştuÖzel bankalardan ticari krediye fren

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?