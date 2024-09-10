KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Eylül 2024 12:15
3292 - Mekatronik önlisans
Arkadaşlar puan beklentilerinizi ve branş bazında sırlamalarınızı yazabilir misiniz ?

Produss
Daire Başkanı
10 Eylül 2024 12:23

branş sıralamaları kasım gibi açıklanır.

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