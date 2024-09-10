Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2024 12:18
Bir katibin hakimin işlerini yapması hk.

Butik bir adliyenin mahkemesinde görev yapmaktayım. Bir önceki Hâkim zamanı sadece duruşmadan önce gelen giden evrakları şablon olarak hazırlayıp duruşma zaptına kopyalardık. Aslında bu işlem kolaydı. Daha sonra bunu yaptıran hâkimizin tayini çıktı ve yeni gelen hâkime bu durumu anlattı. Yeni gele hâkim de eski usulün devam etmesini istediğini söyledi. İlk başlarda sadece gelen giden evrak yazarken bir süre sonra basit dosyaların hükümlerini şablon olarak hazırladık. Yine durum ilerledi ve dosya özetleyemeye kadar vardı. Hâkimimiz işe belirli gün veyahut saatlerde gelmektedir. Biz de kalem personeli olarak duruşma dosyaları inceleyip, duruşma ön incelemesi hazırlayıp (bu ön incelemesinde hükümleri de oluşturmak da vardır) duruşma sonrası gerekçeli karar hazırlıyoruz. Kalem personeli olarak da huzurumuz maalesef kalmadı. Kendi aramızda sorunlara yol açmaktadır. Bu durumu nasıl halledeceğimizi bulamıyoruz. Daha önce kendisi ile konuşmaya çalıştım ancak hâkimin verdiği işi yapmak zorundasınız gibi bir cümlesi oldu. Psikolojik olarak durumumuz kötü. Hepimiz yer değişikliği yapmak istiyoruz. Tecrübeli olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?

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