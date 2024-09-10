KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2024 12:27
08.01.2024 MERKEZİ ATAMASI
Evet arkadaşlar bu merkezi atamada İİBF için toplamda 1639 kişi alındı puanlar da malum 77 lere kadar geldi. Aralık ayında 1k üstü bir atama olursa 80 lere kadar düşer diye düşünüyorum. (83.37 sbky) Sizin fikirleriniz nelerdir ?

furkan yedek
Şef
10 Eylül 2024 13:14
2020 atamalarını baz alabilirsin üstad

Realistmannn
Aday Memur
10 Eylül 2024 13:21

İİBF sıralamaları 2020'ye çok daha iyi geldi. Böyle bir fark var.

furkan yedek, 10 dk. önce
2020 atamalarını baz alabilirsin üstad

657abc657
Aday Memur
10 Eylül 2024 13:23
aralıkta 1000 iibf zor bence. kyk vs alması şart ki biraz gerilesin
Toplam 3 mesaj

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