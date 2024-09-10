08.01.2024 MERKEZİ ATAMASI

Evet arkadaşlar bu merkezi atamada İİBF için toplamda 1639 kişi alındı puanlar da malum 77 lere kadar geldi. Aralık ayında 1k üstü bir atama olursa 80 lere kadar düşer diye düşünüyorum. (83.37 sbky) Sizin fikirleriniz nelerdir ?

Evet arkadaşlar bu merkezi atamada İİBF için toplamda 1639 kişi alındı puanlar da malum 77 lere kadar geldi. Aralık ayında 1k üstü bir atama olursa 80 lere kadar düşer diye düşünüyorum. (83.37 sbky) Sizin fikirleriniz nelerdir ?